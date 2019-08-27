ترامب يرفض فرض رسوم جديدة على السيارات اليابانية

2019/08/27 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يفكر في فرض رسوم جديدة على السيارات وقطع غيارها المستوردة من اليابان في هذه اللحظة، مشيرا إلى الاتفاق المبدئي مع طوكيو هذا الأسبوع.

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