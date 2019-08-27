2019/08/27 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بابل أحمد العطار أن نسبة التسرب بين التلاميذ في العام الماضي وصلت إلى ٢١ ألف حالة تسرب ما يؤشر تراجع نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسة الجامعية , لافتاً إلى أن على وزارة التربية أخذ دورها بتنفيذ قانون التعليم الإلزامي . وأشار العطار في تصريح له للنعيم نيوز إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظاهرة التسرب من المدارس في ازدياد ..ومطالبات بوضع قانون إلزامي النعيم نيوز.

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