2019/08/27 | 08:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاجمت افعى سامة خطيرة امرأة مسنة شمالي بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد.. افعى تهاجم مسنة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد.. افعى تهاجم مسنة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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