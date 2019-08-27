شاهد.. افعى تهاجم مسنة شمالي بغداد

2019/08/27 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت افعى سامة خطيرة امرأة مسنة شمالي بغداد.

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