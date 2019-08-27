الباوي: العراق لديه فرصة لشراء منظومة دفاع جوي وتدويل قضية خرق سيادته

2019/08/27 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الثلاثاء، ان العراق يمتلك فرصة لتدويل قضية قصف قواعده العسكرية من قبل الطيران الصهيوني والتوجه الى الدول الاخرى لشراء منظومة دفاع جوي متطورة للحفاظ على اجواءه.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الوزارتين الامنيتين كانتا طوال ١٥ عاما لهما حصة الاسد من حجم الموازنات المالية التي بلغت في […]

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