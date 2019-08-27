2019/08/27 | 08:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كويكب ضخم يضرب الأرض.. وناسا تحدد الموعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
حذرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كويكب ضخم يضرب الأرض.. وناسا تحدد الموعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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