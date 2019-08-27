كويكب ضخم يضرب الأرض.. وناسا تحدد الموعد

2019/08/27 | 08:56

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متابعة :سومر نيوز

حذرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر ال...

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