الحشد الشعبي ينهي تطهير أربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات

2019/08/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أنهت قوات الحشد الشعبي، امس الاثنين، تطهير أربع قوى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للحشد الشعبي، تلقته، العهد نيوز، اليوم

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