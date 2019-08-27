إزالة إعلانات مناهضة للهجرة في كندا بعد انتقادات حادة

2019/08/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة إعلانات كندية إنه يجري إزالة لوحات إعلانية ضخمة مناهضة للهجرة في أنحاء البلاد بعد انتقادات علنية والتماسات عديدة ضدها.

وكانت الإعلانات قد أُطلقت دعما

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