2019/08/27 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن محافظة بغداد عباس عليوي، الثلاثاء، ان مشكلة ازمة السكن قابلة للحل في حال اتخاذ قرارات مناسبة حيال المناطق السكنية الحديثة، لافتاً الى ان امانة بغداد ترفض ايصال الخدمات للمناطق الجديدة الا بعد وصول نسبة البناء فيها الى 80 بالمئة.وقال عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مدينة الشعلة فيها احياء سكنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عبد المهدي مطالب باتخاذ قرار ازاء قانون ايصال الخدمات للمناطق الحديثة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عبد المهدي مطالب باتخاذ قرار ازاء قانون ايصال الخدمات للمناطق الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).