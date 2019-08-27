2019/08/27 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة استعداد العراق لإحتضان النسخة الثالثة عشر من دورة الالعاب العربية في عام 2021 المقبل بعد اعتذار لبنان عن تضييف الدورة.وقال وزير الشباب والرياضة احمد رياض في بيان وتلقته وكالة صدى , انه” وبعد اعتذار لبنان وتقديمه طلباً رسمياً بتقديم العراق بدلاً عنه لتضييف الدورة فأننا نعلن الجاهزية التامة لتنظيم الحدث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق جاهز لاستضافة دورة الالعاب العربية 2021 بعد اعتذار لبنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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