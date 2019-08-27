2019/08/27 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على فروع مجمع المبلغات الرساليات في العراق الأمس ٢٤ ذو الحجة, عن انتهاء الدورات الصيفية بتخريج (١١٦٥٤) طالب وطالبة , وجاء ذلك بالتزامن مع يوم المباهلة المبارك.وأوضحت اللجنة المركزية أنه كان لفروع مجمع المبلغات الرساليات بصمة واضحة جداً في المشاركة و تفعيل الدورات الصيفية في مناطقهم, حيث شاركت جميع فروع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجمع المبلغات الرساليات في العراق يعلن عن انتهاء الدورات الصيفية بتخريج (١١٦٥٤) طالب وطالبة النعيم نيوز.

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