الحشد ينهي تطهير اربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في الانبار

2019/08/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/الانبار … انهت قوات الحشد الشعبي، تطهير أربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في محافظة الأنبار.وذكرت مديرية الحشد في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي أكملت، تطهير قرى عامرة ورأس عامرة وصويب الغربي وصويب الشرقي ضمن المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر”.وأضاف، أن “القوات تمكنت […]

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