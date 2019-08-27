الحلبوسي يشيد بالجهود الأمنية خلال لقائه قائد الشرطة الإتحادية

2019/08/27 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأثنين، بالجهود التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، لإرساء الأمن في المناطق المحررة وكل محافظات البلاد”.مؤكدا “حرص مجلس النواب على توفير الدعم للقوات الأمنية وبما يعزز المهام الملقاة على عاتقها.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان الحلبوسي “استقبل قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد

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