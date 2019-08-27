رئاسات العراق تخرج من اجتماع مغلق بشأن القصف الاسرائيلي بـ”6 نقاط”

2019/08/27 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا للقيادات السياسية في قصر السلام يوم امس الاثنين، لتدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، حضره رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.واطّلع الحاضرون على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن […]

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