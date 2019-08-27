2019/08/27 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، إن “الفعل الشيعي” لم يتغير تجاه السنة على الرغم من تغير الخطاب السني، مشيرا الى انه يتحالف مع خميس الخنجر.واضاف الكربولي لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” أن “المكون السني يرد العيش بكرامة وبدولة مدنية”، لافتا الى أن “الخطاب السني تغير لكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي: “الفعل الشيعي” لم يتغير تجاهنا ولن اتحالف مع الخنجر المركز الخبري الوطني.

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