2019/08/27 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان المصري محمد رمضان، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سجوده عاريا في حفل غنائي ضخم أقامه يوم الجمعة الماضي، في بورتو جولف مارينا.وتعمد الفنان المصري الظهور بملابس مثيرة للجدل خلال الحفل، حيث قام بارتداء قميص أسود شفاف، ضمن فقرات الحفل، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم على فنان مصري سجد عاريا بعد الغناء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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