اسعار الذهب وصرف الدولار لهذا اليوم

2019/08/27 | 09:25

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الثلاثاء27 آب 2019.

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