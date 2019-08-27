2019/08/27 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اسعار الذهب وصرف الدولار لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
تنشر بغداد اليوم اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الثلاثاء27 آب 2019.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اسعار الذهب وصرف الدولار لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اسعار الذهب وصرف الدولار لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).