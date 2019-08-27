مفارقة أميركية في التعامل مع العقوبات على السودان

2019/08/27 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهمات

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