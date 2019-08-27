خبيرة اقتصادية تحذر خلال حديث لـ

2019/08/27 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذرت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، من التوجه الى الاقتصاد غير المنتج في العراق .

وقالت لـ "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان "هناك توجه نحو

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