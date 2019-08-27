2019/08/27 | 09:28

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بغداد/ سومر نيوز

قال القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، إن "الفعل الشيعي" لم يتغير تجاه السنة على الرغم من...

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