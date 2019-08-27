2019/08/27 | 09:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع والناس | الدورة _ سوق الاثوريين 27-8-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Yn5Dhp3EV6o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع والناس | الدورة _ سوق الاثوريين 27-8-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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