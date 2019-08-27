2019/08/27 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسفرت الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم عن عدة مفاجآت ومن بينها سقوط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو أمام بلد الوليد.

وتمكن برشلونة من استعادة توزانه وكسب أول ثلاث نقاط على الرغم من الغيابات الكبيرة في خط الهجوم ، حيث حقق فوزاً كبيراً ومستحقاً على ريال بيتيس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في ملعب كامب نو.وحقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً وشاقاً على مضيفه ليجانيس بهدف نظيف ، وهو الفوز الثاني على التوالي والذي وضعه في صدارة الترتيب العام بست نقاط إلى جانب إشبيلية ، والذي فاز على غرناطة بنفس النتيجة.ويواصل فالنسيا نزيف النقاط بعد الخسارة المخيبة للآمال التي تعرض لها خارج ميدانه أمام سيلتا فيجو ، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله أمام ريال سوسييداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في ملعب ميستايا.وفيما يلي أبرز 8 أرقام هامة حدثت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني:-* آخر مرة تواجد فيها ريال بيتيس في قاع الترتيب العام من الدوري الإسباني وإشبيلية في مركز صدارة الترتيب كان في الجولة الأولى من الموسم الماضي 2018-2019.* أنسوماني فاتي أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني {16 عاماً و 298 يوماً} ، بعد فيتشن مارتينيز ضد ريال مدريد {16 عاماً و 280 يوماً}.* خاميس رودريجيز خاض أول مباراة له مع ريال مدريد في جميع المسابقات بعد 833 يوماً على التوالي ، بدءاً من 14 مايو / أيار 2017 ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.* المهاجم أنطوان جريزمان أصبح أول لاعب يسجل هدفين في أول مباراة له بقميص برشونة على ملعب كامب نو في بطولة الدوري الأسباني خلال القرن الحادي والعشرين.* جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الجديد أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يصنع تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم عن عمر يناهز {19 عاماً و 289 يوماً}.* جاسبر سيليسن حارس مرمى فالنسيا يتمكن من التصدي لأول ركلة جزاء من أصل 13 جرى تسديدها على مرماه ، وذلك خلال مشواره في الدوري الإسباني والدوري الهولندي.* كريم بنزيما يصبح أول لاعب فرنسي يسجل أكثر من 150 هدفاً في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم ، والسابع الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف بقميص ريال مدريد.* خيسوس نافاس يتفوق على خوسيه ماريا بوستو من حيث عدد الانتصارات في الدوري الإسباني ويصبح ثاني أكثر لاعب بتحقيق الفوز مع إشبيلية {167} خلف خوان أرزا {171}.انتهى

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