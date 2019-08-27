الداخلية تفتح باب التطوع لكلية الشرطة وتعلن الشروط

2019/08/27 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم للدورة {68} كلية الشرطة {للذكور فقط} لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها {العلمي, الأدبي, الصناعي, التجاري} لسكنة بغداد وجميع المحافظات للفترة من {26-8-2019} ولغاية {4-9-2019}.

ودعت المديرية الشباب الراغبين بالتقديم وفقاً للشروط الآتية:أولاً – شروط وضوابط التقديم:1- ان يكون عراقياً بالولادة (من أبوين عراقيين بالولادة ) ومن اصل غير أجنبي استناداً لاحكام المادة ( 12 / اولاً) من قانون كلية الشرطة رقم ( 37 ) لسنة 2000.2- حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري) استناداً للمادة ( 12 / ثانياً ) من القانون أعلاه وبنسبة ( 95 % ) لخريجي العلمي والأدبي و (5 %) صناعي والتجاري وخريجي المعهد الطبي الفني ومعهد التمريض بما لا يتعارض مع الشروط والضوابط المعمول بها في قانون كلية الشرطة.3- عمره لا يقل عن ( 17 ) سبعة عشر سنة ولا يزيد عن ( 22 ) اثنتين وعشرين وستة أشهر ( من 8/2/1997 لغاية 8/8/2002 ) ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) خمس وعشرين سنة (من 8/8/1994 لغاية 8/8/2002) استنادا ً للمادة ( 12 / ثالثاً) من القانون أعلاه ويحتسب عمر المرشح للدورة من تاريخ مصادقة الوزير بتاريخ 8/8/2019 .4- طوله ( 168) مئة وثمان وستون سم فأكثر وعرض صدره (80 ) ثمانون سم فأكثر استناداً للمادة ( 12 / رابعاً) من القانون أعلاه .5- ان يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة ( بنجاح ) استنادا ً للمادة ( 12 / خامسا ً ) من القانون أعلاه.6- حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف استناداً للمادة ( 12 / سادسا ً ) من القانون أعلاه.7- لا يقل معدل القبول عن ( 75 % ) خمس وسبعون بالمائة للقناة العامة و (70%) للقنوات الخاصة وحسب قرار مجلس إدارة الكلية بجلسته الثانية لعام 2019 .8- يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية في حالة فصله من الكلية أو عند إخلاله بأحد الشرطين التاليين استناداً للمادة ( 14 ) من القانون أعلاه:-أ- إتمام الدراسة في الكلية.ب- الخدمة بعد التخرج مدة ( 6 ) ستة سنوات.9- يلغى قبول الطالب في الكلية الذي لا يقدم الكفالة المبينة أعلاه خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ قبوله ألا إذا قدم إلى عمادة كلية الشرطة عذرا مشروعا استناداً للمادة ( 14 ) من القانون أعلاه .10- إن يتعهد الطالب المقبول بالعمل في كافة إنحاء جمهورية العراق وكافة مجالات وزارة الداخلية.11- على المتقدمين ذوي الشهداء مؤسسة الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم من مؤسسة الشهداء وفق قانون المؤسسة المذكورة .12- على المتقدمين من ابناء الضباط المستمرين بالخدمة والضباط المتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة والمنتسبين المتقاعدين تقديم ما يؤيد كون والده ضابط أو منتسب .13- على المتقدمين من الفئات التالية (ابناء شهداء وزارتنا - ذوي السجناء السياسيين –الأقليات , الرياضيين الابطال , منتسبي الحشد الشعبي) تقديم ما يؤيد ذالك من قبل الجهات المختصة .14- قبول ( 10 % ) من الربع الاول لخريجي معهد اعداد مفوض الشرطة ممن تنطبق علية الشروط والضوابط المشار اليها انفاً )15- سيتم اختيار أعلى المعدلات نزولاُ لغرض القبول وحسب النسبة السكانية لكل محافظة (بالاعتماد على بطاقة السكن).16- يتقاضى الطالب اثناء فترة الدراسة والتدريب وتواجده داخل الكلية راتب لا يقل عن 735 الف دينار لمدة ثلاث سنوات وبعد التخرج راتب قدره مليون و470 الف دينار.ثانياً :- يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني ( www.moi-jobs.iq) ويلزم الطالب بملئ الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة.ملاحظة مهمة1- يجب ذكر المعدل والمجموع ( رقماً ) بصورة دقيقة مطابق للوثيقة المرفقة وبعكســه يهمـــل طلب المتقدم مثال ذلك ( 90- 77.9 – 75.25 ) .2- علـى المتقدمين فـي حالـة وجــود استفسار أو شكـوى تقديم طلبــــات عـــــن طريـــق بريـد الشكاوى الخاص بمديريـة إدارة التطــوع (info@moi-jobs.iq) او صفحتنا الرسمية على الفيس بوك

خلال مــــــدة أقصاهــــــا ثلاثـــــة أيــــام من تاريخ التقديــــــم .3- يجب أن تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتية للمتقدم وفي حالة اختلاف هذه المعلومات يهمــــل الطـــــلب .4- سيتم تبليغ من تتوفر فيه شروط وضوابط التعيين بمكــان وتاريــخ المراجعــة لغرض أجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – المقابلة - اختبار الذكاء) عن طريق أرقام الهواتف او عن طريق رقم الطلب في الاستمارة الالكترونية.5- على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم .6- للاستفسار الاتصال على أرقام مديرية إدارة التطوع إثناء الدوام الرسمي (0790116568 – 07704625017)المستمسكات المطلوبة عند المراجعة1- الوثيقة المدرسية للطالب مصدقة من أدارة المدرسة ومديرية تربية المحافظة حسب الأصول .



(أصل وصورة ) عدد 4.2- هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية للطالب المتقدم ولوالديه (أصل وصورة ) عدد 4 .3- شهادة الجنسية العراقية للطالب المتقدم ولوالديه ( أصل وصورة ) عدد 4 .4- بطاقة السكن.



(أصل وصورة) عدد 4.5- صور للطالب عدد (20) .



6-على المتقدمين من الفئات التالية ( ذوي الشهداء – أولاد شهداء وزارة الداخلية – ذوي السجناء السياسيين – أبناء الضباط ومنتسبي الوزارة – منتسبي الوزارة - الأقليات - الرياضين الابطال – منتسبي الحشد الشعبي ) تقديم ما يؤيد ذالك من قبل الجهات المختصة .انتهى

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