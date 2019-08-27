2019/08/27 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء من الولايات المتحدة الأعراض الأولية لسرطان البنكرياس، مشيرين إلى أن انخفاض مستوى السكر في الدم هو أحد الأعراض المبكرة.يعتبر سرطان البنكرياس أحد أصعب أنواع السرطان الذي يمكن الكشف عنه مبكرا، لأن الورم عادة يكون صغيرا ولا تظهر أي أعراض للمرض مبكرا.كشف باحثون من مركز مونتيفيوري- آينشتاين لعلاج السرطان، أن أحد أعراض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف أولى علامات سرطان البنكرياس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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