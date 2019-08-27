مقتل عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع العراق

2019/08/27 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت مصادر صحفية ايرانية، ان عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وقالت وكالة فارس الايرانية إن “عضوا بالحرس الثوري اغتيل في بلدة بيرانشهر”، ولم تخض في تفاصيل من نفذ الهجوم.

وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة ل‍إيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة ل‍كردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

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