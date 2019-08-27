2019/08/27 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بسبب موقفه من تعليق وصفه بأنه “غير مهذب” بشأن زوجته بريجيت.وكان أحد أنصار الرئيس البرازيلي قد سخر من زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك.واحتوى المنشور صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون ينتقد رئيس البرازيل بسبب تعليق “غير مهذب” عن زوجته وكالة خطوة برس.

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