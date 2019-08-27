2019/08/27 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى سماحة الشيخ حسن الصفار كلمة له حول واقعة الغدير, في حسينية الرسول الأعظم في صفوى .وقال الشيخ الصفار إن تفسير قول النبي صل الله عليه وآله (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ) بأنه مجرد دعوة لمحبة علي ونصرته فيه تجاهل للاهتمام النبوي البالغ بإعلان هذا الموقف في تلك الظروف والملابسات, وأيضا تجاهل للأحاديث النبوية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الصفار: تفسير حديث الغدير بالمحبة والنصرة فيه تجاهل للاهتمام النبوي بالحدث النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الصفار: تفسير حديث الغدير بالمحبة والنصرة فيه تجاهل للاهتمام النبوي بالحدث) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الصفار: تفسير حديث الغدير بالمحبة والنصرة فيه تجاهل للاهتمام النبوي بالحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).