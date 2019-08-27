كيف يمكن حماية الأطفال من المطاردة على الإنترنت

2019/08/27 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في تقرير نشرته مؤسسة “روس كاتشيستفو” الحكومية الروسية أن 70% من المراهقين أعلنوا أنهم سقطوا في فخ المطاردة السيبرانية أو شاركوا فيها.وقال 40% منهم إنهم شاركوا في المطاردة السيبرانية كمهاجمين.وأوضحت المؤسسة أن ما يسمى بـ”بولينغ ” السيبراني هو ضرر متكرر يلحق بشخص ما باستخدام تكنولوجيات الإنترنت.وأشارت المؤسسة إلى أن حجب الصفحات

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