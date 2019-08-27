صالح سدير يعود الى احضان النجف من جديد

2019/08/27 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع نجم المنتخب الوطني السابق صالح سدير على كشوفات نادي النجف لتمثيل فريق الكرة في الموسم الجديد الذي ستنطلق منافساته يوم 18 أيلول المقبل.

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