ناسا تحذر من اصطدام “الوحش الفضائي” بالأرض سبتمبر المقبل

2019/08/27 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حذرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر الذى أكده مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، الذي أشار إلى عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده.وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، حذر ماسك من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج “شارد” في لندن، الذي يعتبر أضخم […]

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