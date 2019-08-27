مصر ضابط شرطة يتسبب في إصابة معلمة بصدمة عصبية

2019/08/27 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت نقابة المعلمين المصرية بلاغا من النقابة الفرعية بمدينة بورسعيد الساحلية عن اعتداء أحد الضباط على معلمة أثناء مراقبتها في إحدى لجان الثانوية العامة.وجاء في بيان النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن إحدى المعلمات وتدعى/ سها يوسف الفرا، معلمة التربية الرياضية بمدرسة بورسعيد للبنات، قد كلفت بمراقبة لجنة من لجان

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