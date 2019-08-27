2019/08/27 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قواتها لم تنفذ الهجوم على القافلة ولا الهجمات الأخيرة على مستودعات الأسلحة.ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الولايات المتحدة وفرت دعما جويا للهجوم.وكانت ضربات جوية استهدفت، الأحد، قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة للحشد قرب الحدود السورية، في ضربة ألقيت مسؤوليتها على إسرائيل.وأضاف البنتاغون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون: نتعاون مع التحقيق العراقي في ضربات مستودعات الأسلحة وكالة خطوة برس.

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