2019/08/27 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة الديوانية قراراً بالإجماع بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في الأفران حفاظاً على صحة وبيئة المواطن , لتكون رابع محافظة بعد السليمانية وبابل والمثنى تتخذ هذا القرار .وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط كريم عسكر , إنه تم خلال انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس حماية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ثلاث محافظات ..



الديوانية تمنع استخدام أكياس النايلون النعيم نيوز.

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