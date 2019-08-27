يوفنتوس يستخدم ورقة بيتانكور في مفاوضاته لضم راكيتيتش

2019/08/27 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تحاول إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتسعى استغلال اللاعب الأوروجواياني رودريجو بيتانكور لإتمام صفقة تبادلية.وغاب راكيتيش عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة في مواجهة ريال بيتيس، مساء الأحد، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، لتكون المرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2017 التي […]

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