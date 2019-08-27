8 أرقام هامة حدثت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني

2019/08/27 | 10:00

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متابعة:سومر نيوز

أسفرت الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم عن عدة مفاجآت ومن بينها سقوط ريال مدريد في فخ...

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