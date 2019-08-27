تطهير اربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في الانبار

2019/08/27 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} أنهت قوات الحشد الشعبي، تطهير أربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الحشد في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، إن "قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي أكملت، تطهير قرى عامرة ورأس عامرة وصويب الغربي وصويب الشرقي ضمن المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر".وأضاف، أن "القوات تمكنت ايضا من اكمال تطهير وادي صواب".انتهى

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