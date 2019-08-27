2019/08/27 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت موجة الحر في العراق ذروتها وارتفعت درجة الحرارة العظمى في 8 محافظات إلى 50 -51 درجة مئوية.وذكر بيان للأنواء الجوية , أن ” طقس غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً جداً مع بعض السحب وغائم جزئياً ومشمساً حاراً مع ظهور بعض السحب في الشمال، وحاراً جداً في الجنوب” مشيراً إلى أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة حرارة لاهبة تجتاح العراق ..إليكم التفاصيل النعيم نيوز.

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