الاقتصاد الألمانية: محادثات التجارة بين أوروبا وامريكا ستكون صعبة

2019/08/27 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، ان مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق.وقال الوزير الالماني، “كنت هناك في الولايات المتحدة في يونيو حزيران وانطباعي هو أنه، بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع.” واضاف، […]

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