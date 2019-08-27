سيارات لادا تتمتع بشعبية واسعة خارج روسيا

2019/08/27 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “أوتوستات” الروسية بأن البلاد قامت في النصف الأول من العام الجاري بتصدير 19.5 ألف سيارة إلى بلدان أخرى عدا الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.ويزيد هذا المعدل بنسبة 37 % عما هو عليه في الفترة نفسها لعام 2018.وتعود حصة الأسد (نحو 70%) من هذا العدد إلى 4 بلدان وهي أوزبكستان التي

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