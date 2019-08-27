2019/08/27 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قضية غريبة، أقدمت زوجة في الإمارات على رفع قضية خلع لإنهاء زواجها، بسبب حب زوجها الشديد لها وتلبيته لجميع طلباتها! الزوج الخليجي لم يكن يعلم أن حبه الشديد لزوجته سيكون سببا لطلبها الخلع، فتنظيفه للمنزل وإعداده للطعام وغياب القسوة كلها حسنات، ولكنها غدت دليل إدانة بدل أن تكون نقطة لصالحه.وقال الزوج إن الجميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغرب قضية خلع في الإمارات يحبني كثيرا ويلبي كل طلباتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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