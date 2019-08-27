2019/08/27 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: المرجع اليعقوبي دام ظله يدعو لإعطاء الشعائر الحسينية الزخم الذي يتناسب مع أبعاد نهضة الإمام الحسين (ع).المرور تسعى لنصب رادارات في أغلب الشوارع لمحاسبة السائقين المتسارعين.محافظ البصرة يعفي مدراء المدارس الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح هذا العام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 26 8 2019 النعيم نيوز.

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