القبض على 10 متهمين بالقتل والتزوير في ذي قار

2019/08/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، القاء القبض على 10 متهمين بالتزوير والقتل والتهديد في المحافظة.

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