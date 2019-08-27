الشرطة الاتحادية تدمر كدس عتاد ووكر لداعش في كركوك

2019/08/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الثلاثاء، بأن الشرطة الاتحادية دمرت كدس عتاد ووكر لداعش في كركوك.

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