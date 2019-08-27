النصر يعلن تأييده لمقررات اجتماع الرئاسات الثلاث بشان الاعتداء الاسرائيلي

2019/08/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ابدى ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، ودعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث والقيادات الوطنية لتدارس الاستهداف التي طالت مستودعات السلاح التابعة للحشد الشعبي من قبل طائرات مسيرات يُقال إنها تعود لإسرائيل.وقال بيان عن الائتلاف تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان ” جميع القوى مطالبة بالالتزام بمحددات واهداف اللقاء حرصا على […]

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