البنتاغون يحقق في الهجمات التي تعرض لها العراق

2019/08/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قواتها لم تنفذ الهجوم على القافلة ولا الهجمات الأخيرة على مستودعات الأسلحة.

ولم توضح الوزارة في تصريحات صحفية نقلها موقع “سكاي نيوز العربية” وتابعها “النور نيوز” ما إذا كانت الولايات المتحدة وفرت دعما جويا للهجوم.

وأضاف البنتاغون “ندعم السيادة العراقية واعترضنا مرارا على أي تحركات محتملة من قبل فاعلين من الخارج تحرض على العنف في العراق”.

وذكر البنتاغون أنه يتعاون مع التحقيق العراقي في الهجمات.

وكان الحشد الشعبي قال، في بيان، الأحد، إن الضربات وقعت قرب الحدود مع سوريا.

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