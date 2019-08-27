امانة بغداد تعيد افتتاح شارع مهم وسط العاصمة

2019/08/27 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، فتح شارع مهم وسط العاصمة بغداد.وذكرت الأمانة في بيان تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “ملاكاتها في بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة”.وأضاف البيان، أن […]

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