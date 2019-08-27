2019/08/27 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح شارع مهم قرب وزارة وسط بغداد .وقالت في بيان وتلقته وكالة صدى، إن ملاكات بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة .واشار الى أن الشارع يحتل مكانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة فتح شارع مهم قرب وزارة الاشغال والبلديات وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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