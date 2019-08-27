2019/08/27 | 10:12

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متابعه / المستقلة …

تنشر المستقلة، اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ.

اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة ببغداد والاسواق المحلية:

سعر بيع للدولار= 121.000

سعر شراء للـدولار= 120.000

اليورو السعر العالمي: 100 يورو= 110.00دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون= 122.18 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار= 582.60 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً= 1533.40 $

سعر برميل نفط خام برنــت= 60.26 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي= 53.83 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط والذهب و اسعار بيع وشراء الدولار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط والذهب و اسعار بيع وشراء الدولار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).