تخفيض الأجور الدراسية إلى النصف لطلبة الدكتوراه الذين تجاوزوا الـ50 عاماً

2019/08/27 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تكريماً لهم لتمسكهم بالمسيرة العلمية

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