وزارة التعليم تخفض اجور الدكتوراه 50%

2019/08/27 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺧﻔﻀﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 % ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوزت اﻋـــﻤـــﺎرﻫـــﻢ 50 ﻋــﺎﻣــﺎ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺘﻤﺴﻜﻬﻢ بالمسيرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ لصحيفة الصباح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓــﻲ

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