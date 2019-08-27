2019/08/27 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ﺧﻔﻀﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 % ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوزت اﻋـــﻤـــﺎرﻫـــﻢ 50 ﻋــﺎﻣــﺎ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺘﻤﺴﻜﻬﻢ بالمسيرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ لصحيفة الصباح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓــﻲ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تخفض اجور الدكتوراه 50%) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ لصحيفة الصباح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺟﻮر اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓــﻲ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تخفض اجور الدكتوراه 50%) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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