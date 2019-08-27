2019/08/27 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي المسرح أثناء إحيائها حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمصر.ونشرت هيفاء مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهرت خلالها مرتدية “هوت شورت” جينز و”توب كات” وحذاء أحمر.وتستعد النجمة اللبنانية لبدء تصوير مشاهد فيلم “عقد الخواجة” الذي تعاقدت عليه مؤخرا لتعود من خلاله إلى السينما بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في مصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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